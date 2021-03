Covid, Emiliano: “Adottate misure pesanti per ragazzi e insegnanti, ma contagi in aumento tra i giovani” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Tutto era previsto e prevedibile. Sapevamo che la variante inglese avrebbe portato a questa accelerazione”, così Sky TG24 Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ospite di Start. Il governatore ha spiegato che le misure prese hanno un “peso notevolissimo” su “insegnanti, ragazzi anche in parte sull’economia, perché abbiamo sospeso l’asporto di bevande per evitare che i ragazzi prendano le bevande e stiano tutti insieme”, evidenziando però che proprio quella fascia di età, cioè i più giovani, oggi è la più colpita: “I contagi stanno aumentando nella fascia giovanile connessa alla scuola e alla loro naturale e meravigliosa volontà di stare insieme”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Tutto era previsto e prevedibile. Sapevamo che la variante inglese avrebbe portato a questa accelerazione”, così Sky TG24 Michele, presidente della Regione Puglia, ospite di Start. Il governatore ha spiegato che leprese hanno un “peso notevolissimo” su “anche in parte sull’economia, perché abbiamo sospeso l’asporto di bevande per evitare che iprendano le bevande e stiano tutti insieme”, evidenziando però che proprio quella fascia di età, cioè i più, oggi è la più colpita: “Istanno aumentando nella fasciale connessa alla scuola e alla loro naturale e meravigliosa volontà di stare insieme”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

