Covid-19 | i dati di giovedì 11 marzo Contagi in aumento | 25 673 I morti sono 373

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla situazione- 19 in Italia rileva ... Qualsiasi interpretazione opportunistica di questifinalizzata ad ammorbidire le misure di ...... il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA ha concluso che isul vaccino sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità per prevenire il- 19. Il ...La già complessa situazione del sito sloveno è stata aggravata dall’emergenza Covid-19 ed è diventata strutturale e non sostenibile per gli anni a venire ...(Adnkronos) Sono 2.845 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 11 marzo in Emilia Romagna. E, secondo il bollettino quotidiano, ci sono anche 45 decessi. E’ dunque ancora al ...