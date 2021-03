CorSera – Inter, Marotta in ospedale: condizioni in miglioramento (Di giovedì 11 marzo 2021) Marotta ricovera in ospedale per Coronavirus L’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe ricoverato in ospedale da qualche giorno in seguito alla sua positività al Coronavirus. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il dirigente nerazzurro, riferisce la stessa fonte, sarebbe ricoverato da qualche giorno presso la clinica Humanitas di Rozzano su consiglio del medico sociale Piero Volpi. Le sue condizioni sono ora in miglioramento. “Il manager nerazzurro, dopo il derby vinto dalla sua Inter, si era recato a Roma con la delegazione dirigenziale formata da Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini (poi positivi anch’essi al tampone) e con Adriano Galliani per partecipare l’indomani all’elezione di Gabriele ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)ricovera inper Coronavirus L’amministratore delegato sport dell’, Beppe, sarebbe ricoverato inda qualche giorno in seguito alla sua positività al Coronavirus. A riportarlo è il Corriere della Sera. Il dirigente nerazzurro, riferisce la stessa fonte, sarebbe ricoverato da qualche giorno presso la clinica Humanitas di Rozzano su consiglio del medico sociale Piero Volpi. Le suesono ora in. “Il manager nerazzurro, dopo il derby vinto dalla sua, si era recato a Roma con la delegazione dirigenziale formata da Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini (poi positivi anch’essi al tampone) e con Adriano Galliani per partecipare l’indomani all’elezione di Gabriele ...

