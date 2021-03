Bce: nessun intervento su tassi e interventi, ma in arrivo aumento significativo acquisti (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Luciano06815942 : RT @laperlaneranera: 10 anni dopo aver causato il picco dello #SPREAD, perché #Draghi Presidente della BCE, in 10 giorni non acquistò nessu… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 10 anni dopo aver causato il picco dello #SPREAD, perché #Draghi Presidente della BCE, in 10 giorni non acquistò nessu… - grgfrln91 : @elevisconti Certo, ma l'economia ha delle leggi intrinseche che nessun economista le può cambiare: cioè se guadag… - FabriGuidoni : RT @wallstreetita: Cresce l’attesa dei mercati per il Consiglio Direttivo della #BCE, che si riunisce domani giovedì 11 marzo. Per la maggi… - damianatua : RT @laperlaneranera: 10 anni dopo aver causato il picco dello #SPREAD, perché #Draghi Presidente della BCE, in 10 giorni non acquistò nessu… -