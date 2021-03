(Di giovedì 11 marzo 2021) Londra, 11 mar. – (Adnkronos) – L’artista e designer britannicodel-Pop, tra i più influenti protagonisti dell’inglese tra gli anni ’70 e ’80, influente a livello internazionale per la sua sensibilità grafica, èall’età di 75 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dalla stampa londinese che cita come fonte la conferma data dalla nipote sui social media. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Arte: è morto Duggie Fields, icona fashion del post-Pop...

Londra, 11 mar. – (Adnkronos) – L'artista e designer britannico Duggie Fields, icona fashion del post-Pop, tra i più influenti protagonisti dell'arte inglese tra gli anni '70 ...