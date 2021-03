Apre | in un Coin store di Milano | il primo sportello psicologico per donne vittime di abusi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) La pandemia le ha imprigionate in casa, sottoposte a un rischio ancora più elevato di abusi, condannate al loro martirio. Le donne vittime di violenza fisica e psicologica sono diventate una realtà in sensibile aumento proprio a causa del lockdown. E mentre da un lato la cronaca continua a tingersi di rosso per l’ennesimo, brutale femminicidio, dall’altra si moltiplicano le iniziative per cercare di aiutare chi subisce abusi e sta soffrendo in silenzio, per paura, vergogna, solitudine. Perché se parlare della violenza di cui si è vittima rappresenta il primo, vero passo per uscirne, trovare l’interlocutore giusto, capace di comprendere, valutare e supportare in modo adeguato, non è un’impresa così semplice come può sembrare. A maggior ragione, poi, in un momento di particolari restrizioni come quello attuale, in cui uscire, incontrare, confrontarsi è sempre più complicato.