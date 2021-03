America’s Cup, Francesco Bruni difende James Spithill: “Lo avrei fatto anche io” (Di giovedì 11 marzo 2021) La prima regata dell’America’s Cup si è risolta a favore di Emirates Team New Zealand sin dalle battute iniziali. I Kiwi hanno attraversato la linea di partenza già in modalità “full power”, dunque al massimo della velocità. Luna Rossa, al contrario, si trovava ancora in fase di accelerazione e, per questo motivo, ha subito il sorpasso da parte degli avversari, che erano leggermente più veloci in quel primo tratto di bolina. I neozelandesi, nel complesso, hanno interpretato meglio lo ‘spazio-tempo’. Le barche procedevano quasi affiancate, con Te Rehutai avanti di 24 metri. A quel punto James Spithill ha cercato di orzare verso la barca neozelandese: il dichiarato obiettivo era quello di provocare una penalità nei confronti dei detentori della Coppa America, perché chi è sottovento ha diritto di rotta. L’orzata, tuttavia, è arrivata ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) La prima regata dell’Cup si è risolta a favore di Emirates Team New Zealand sin dalle battute iniziali. I Kiwi hanno attraversato la linea di partenza già in modalità “full power”, dunque al massimo della velocità. Luna Rossa, al contrario, si trovava ancora in fase di accelerazione e, per questo motivo, ha subito il sorpasso da parte degli avversari, che erano leggermente più veloci in quel primo tratto di bolina. I neozelandesi, nel complesso, hanno interpretato meglio lo ‘spazio-tempo’. Le barche procedevano quasi affiancate, con Te Rehutai avanti di 24 metri. A quel puntoha cercato di orzare verso la barca neozelandese: il dichiarato obiettivo era quello di provocare una penalità nei confronti dei detentori della Coppa America, perché chi è sottovento ha diritto di rotta. L’orzata, tuttavia, è arrivata ...

