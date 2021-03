Adriano Galliani ricoverato in ospedale per Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Ricovero in via precauzionale per Adriano Galliani: lo storico dirigente del Milan è risultato positivo al tampone Covid due settimane fa Il dirigente del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale dopo l’aggravarsi delle proprie condizioni a causa del Covid-19: due settimane dopo l’annuncio da parte del club, si è resa necessaria l’ospedalizzazione in via precauzionale. Come riferito da Libero, dopo due settimane di isolamento domiciliare, i medici hanno preferito gestire da vicino lo storico Ad del Milan ed evitare possibili crisi. Dopo Silvio Berlusconi, dunque, un altro pilastro del Monza e della storia rossonera è dovuto ricorrere a cure più avanzate: la speranza, ovviamente, è che il decorso di Galliani segua ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Ricovero in via precauzionale per: lo storico dirigente del Milan è risultato positivo al tamponedue settimane fa Il dirigente del Monzaè statoindopo l’aggravarsi delle proprie condizioni a causa del-19: due settimane dopo l’annuncio da parte del club, si è resa necessaria l’ospedalizzazione in via precauzionale. Come riferito da Libero, dopo due settimane di isolamento domiciliare, i medici hanno preferito gestire da vicino lo storico Ad del Milan ed evitare possibili crisi. Dopo Silvio Berlusconi, dunque, un altro pilastro del Monza e della storia rossonera è dovuto ricorrere a cure più avanzate: la speranza, ovviamente, è che il decorso disegua ...

