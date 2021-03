Addio a Lou Ottens | chi era l’ingegnere olandese che inventò le cassette

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) All’età di 94 anni scomparechele. Ma chi era Lou? Louchi ècheleLou, ingegneree rivoluzionario inventore, negli anni Sessanta, della musicassetta, è morto all’età di 94 anni. Secondo i media olandesi che annunciano la notizia,è deceduto nella sua casa di Duizel sabato scorso, 6 marzo 2021.ideò le, uno strumento per ascoltare la musica registrata. Questa invenzione sostituì l’utilizzo del disco a vinile non molto pratico per l’uso quotidiano.iniziò a lavorare per la Philips nel 1953. Nel 1960 ottenne un’importante ...