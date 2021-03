“Vestita male, rifatta, piccola trans”: insulti a Elodie per un video a X Factor 2008. E lei risponde agli haters (Di mercoledì 10 marzo 2021) Spunta sui social un video di Elodie risalente al 2008, che la ritrae quando 18enne stava sostenendo un provino per X-Factor. Partono gli attacchi di alcuni haters: “Vestita male, rifatta, piccola trans”. Ma la risposta della co-conduttrice di Sanremo 2021 non si è fatta attendere: “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è rifatta tutta’. No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i cavoli vostri?”, dice nelle stories ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Spunta sui social undirisalente al, che la ritrae quando 18enne stava sostenendo un provino per X-. Partono gli attacchi di alcuni: “”. Ma la risposta della co-conduttrice di Sanremo 2021 non si è fatta attendere: “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si ètutta’. No, non mi sono, ma anche qui, se anche fosse i cavoli vostri?”, dice nelle stories ...

