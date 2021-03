Vaccini a chi produce, l’idea di Bertolaso muove i primi passi in Lombardia: il piano per le dosi in azienda (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Lombardia le vaccinazioni anti-Coronavirus si faranno anche nelle aziende e nelle fabbriche. È quanto è stato deciso nel protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con Confindustria e con l’Associazione nazionale dei medici di azienda (Anma). Per il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti «il mondo industriale vuole dare una risposta concreta alla necessità di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile». Stando a quanto dichiarato dal nuovo direttore generale al Welfare nella Regione, Giovanni Pavesi, delle 1,8 milioni di dosi di vaccino consegnate ad oggi in Lombardia, è stato somministrato il 73%. Pil e lavoro: i criteri “lombardi” In passato l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, chiamato dalla Regione guidata da Attilio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inle vaccinazioni anti-Coronavirus si faranno anche nelle aziende e nelle fabbriche. È quanto è stato deciso nel protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con Confindustria e con l’Associazione nazionale dei medici di(Anma). Per il presidente di ConfindustriaBonometti «il mondo industriale vuole dare una risposta concreta alla necessità di vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile». Stando a quanto dichiarato dal nuovo direttore generale al Welfare nella Regione, Giovanni Pavesi, delle 1,8 milioni didi vaccino consegnate ad oggi in, è stato somministrato il 73%. Pil e lavoro: i criteri “lombardi” In passato l’ex capo della Protezione civile Guido, chiamato dalla Regione guidata da Attilio ...

