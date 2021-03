Vaccinarsi con una dose? Effetti positivi nel breve periodo, poi aumento contagi. Lo studio su Science (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovo studio pubblicato su Science sulla somministrazione dei vaccini chiarisce un aspetto importante: vaccinare più persone con una dose ritardando la seconda può avere... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un nuovopubblicato susulla somministrazione dei vaccini chiarisce un aspetto importante: vaccinare più persone con unaritardando la seconda può avere...

Advertising

riotta : .@ft Gli Emirati Arabi Uniti invitano i Vip a vaccinarsi ad Abu Dhabi con una dose di @pfizer a spese del governo… - tg2rai : Il capo dello Stato ha ricevuto la prima dose del vaccino #anticovid allo #Spallanzani di Roma. In fila con gli alt… - ArjunaCecchetti : @Maria15112786 Bravo lui, infatti non concordo con chi dice che doveva vaccinarsi prima. - FloMassardi : COMUNICATO STAMPA Vaccino, in Lombardia i lavoratori potranno vaccinarsi in azienda. Floriano Massardi (Lega): “Le… - sevenseasmarina : RT @confundustria: Mattarella è andato allo Spallanzani a vaccinarsi con 4 auto per la scorta. Uguale ... -