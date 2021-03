Transizione energetica, zone rurali e isole: call di Interreg Med per gli enti locali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il programma Interreg Med ha lanciato l’Etu Initiative Flagship call volta a sostenere enti locali delle zone rurali e insulari mediterranee nella Transizione energetica. L’obiettivo è di stabilire partenariati con comunità rurali e insulari che diventino esempi di attuazione del modello Ecosystemic Transition Unit (Etu). Le iniziative selezionate (Flagship) riguarderanno inoltre almeno due dei pilastri del modello Etu: pianificazione energetica, strutture energetiche, comunità energetica, governance energetica. Le Flagship riceveranno il supporto tecnico di esperti della Interreg Med Renewable Energy Community. Gli esperti adatteranno gli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il programmaMed ha lanciato l’Etu Initiative Flagshipvolta a sosteneredellee insulari mediterranee nella. L’obiettivo è di stabilire partenariati con comunitàe insulari che divno esempi di attuazione del modello Ecosystemic Transition Unit (Etu). Le iniziative selezionate (Flagship) riguarderanno inoltre almeno due dei pilastri del modello Etu: pianificazione, strutture energetiche, comunità, governance. Le Flagship riceveranno il supporto tecnico di esperti dellaMed Renewable Energy Community. Gli esperti adatteranno gli ...

Advertising

SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: ITALIA, DA CAMBIARE IL TREND DEMOGRAFICO “L’#Italia deve diventare un #paese dove si voglia far crescere i propri figli e d… - enostra : ? Vi aspettiamo domani alle 17,30 per il webinar gratuito “Libertà è autoproduzione: Partecipa ai nuovi impianti ri… - giuliog : RT @classcnbc: ITALIA, DA CAMBIARE IL TREND DEMOGRAFICO “L’#Italia deve diventare un #paese dove si voglia far crescere i propri figli e d… - landau_janina : RT @classcnbc: ITALIA, DA CAMBIARE IL TREND DEMOGRAFICO “L’#Italia deve diventare un #paese dove si voglia far crescere i propri figli e d… - classcnbc : ITALIA, DA CAMBIARE IL TREND DEMOGRAFICO “L’#Italia deve diventare un #paese dove si voglia far crescere i propri… -