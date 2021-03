Test F2 Bahrain | svetta Armstrong Migliora Nannini jr

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - thelastcornerit : F2 | Test Bahrain 2021, Day 3: Armstrong chiude con il miglior tempo - - fuoripistanet : F2 | Test in Bahrain – terzo giorno - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Sarà Kimi #Raikkonen ad aprire i test per l'#AlfaRomeo - Tuttipazziperi1 : F2: Armstrong conclude al top la terza giornata di test in Bahrain -

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain

Tre nomi diversi per tre diverse giornate. Nelle ultime due sessioni didi Formula 2, iniziate lunedì 8 marzo al circuito di Sakhir (), spicca la Dams di Marcus Armstrong, che nella mattinata del 10 marzo stampa un 1'42'173 dopo 22 giri percorsi, un tempo ...Si è conclusa con Marcus Armstrong in vetta la terza e ultima giornata dicollettivi della Formula 2 a Sakhir, in. Il pilota neozelandese di DAMS è il più veloce al mattino, ma non riesce a battere il record fatto registrare ieri da Christian Lundgaard. ...Si è conclusa con Marcus Armstrong in vetta la terza e ultima giornata di test collettivi della Formula 2 a Sakhir, in Bahrain. Il pilota neozelandese di DAMS è il più veloce al mattino, ma non riesce ...per la Ferrari vaccino covid Pfizer in Bahrain: lo farà anche Sainz La scuderia di Maranello ha accettato la proposta del Bahrain, dove si terranno ...