Serie A, dove vedere la ventisettesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tre giorni in compagnia della Serie A, da venerdì 12 a domenica 14 marzo la ventisettesima giornata va in scena con dieci partite di cui solo due si giocheranno in contemporanea. Lo “spezzatino” è servito, e il lungo weekend del massimo campionato italiano parte, insolitamente, venerdì alle 15 da Lazio-Crotone con i bianconcelesti a caccia L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tre giorni in compagnia dellaA, da venerdì 12 a domenica 14 marzo lava in scena con diecidi cui solo due si giocheranno in contemporanea. Lo “spezzatino” è servito, e il lungo weekend del massimo campionato italiano parte, insolitamente, venerdì alle 15 da Lazio-Crotone con i bianconcelesti a caccia L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SkySportF1 : ?? In attesa della nuova stagione ?? Sul canale 207 trasmetteremo Formula 1 Drive to Survive ?? Le prime due stagioni… - Infermiere84 : @FusatoRiccardo Fossi in te mi guaderei indietro! Dove siete stati in questi anni? A vedere chi vi sbatteva trofei… - KoishiHedgehog : @Francesca1117 Hanami??'guardare il ritorno dei fiori'tradizione giapponese di godere della bellezza della fioritur… - Marathonbet_IT : Maurizio #Sarri potrebbe tornare ad allenare dalla prossima stagione: dove lo vedreste bene?… - artsxrory : raga sapete dove posso trovare quelle locandine piccole delle serie tv e dei film? sono tipo cartoline -