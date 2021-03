Segreteria Pd, Enrico Letta si prende 48 ore di riflessione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere.— Enrico Letta (@EnricoLetta) March 10, 2021 “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”. Così Enrico Letta su Twitter in merito al suo ritorno da Segretario del Partito democratico. Altri due giorni per riflettere, quindi, e cambiare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione midavvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere.—(@) March 10, 2021 “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione midavvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”. Cosìsu Twitter in merito al suo ritorno da Segretario del Partito democratico. Altri due giorni per riflettere, quindi, e cambiare ...

