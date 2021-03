(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tasso di incidenza dei contagi "a Bari, negli ultimi 7 giorni, è ulteriormente cresciuto fino a 323 casi per 100.000 (+26%). A Taranto è pari a 285 per 100.000, con una crescita del 29%. In queste ...

Advertising

infoitinterno : Scuola, Emiliano: 'Chiusura immediata nel Barese e nel Tarantino' - infoitinterno : Scuola Puglia, Emiliano: 'Crescita contagi mai vista, andremo in zona arancione o rossa' - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Emiliano: chiuse le #scuole a #Bari e #Taranto. 'I dati di questi giorni sono allarmanti' - AnsaPuglia : Scuola: Emiliano, immediata chiusura nel Barese e Tarantino. Incidenza contagi contagi è cresciuta #ANSA - infoitinterno : Scuola, Emiliano: Chiusura immediata in provincia di Bari e Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Emiliano

E dal presidente della Regione Puglia, Michele, arriva l'allarme per la saturazione dei ... medici di 45 - 50 anni ora ritrovano in corsia, intubati, ex compagni di. Non vedono più gli ...... e quindi poco fa il presidente Micheleha emanato una nuova ordinanza che interessa vari ... Per la, limitatamente alle province di Bari e Taranto, (dove i contagi superano l'incidenza ...Nuove misure restrittive erano state annunciate dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano già questo pomeriggio. Ora, però, il governatore ha firmato la nuova ordinanza ...Il governatore della Regione Puglia ha emanato una nuova ordinanza sulla scuola, valida solo per le province di Bari e Taranto, dal 12 marzo 2021 al 6 aprile 2021.