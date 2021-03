Post Juventus-Porto: le dichiarazioni di Pirlo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel Post Juventus-Porto, return match degli ottavi di finale di Champions League che ha sancito l’eliminazione dei.bianconeri, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Campioni d’Italia, Andrea Pirlo. Post Juventus-Porto: cosa ha detto Pirlo? Per il secondo anno consecutivo la Juventus dice addio alla Champions League già agli ottavi. Questa l’analisi del tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo: “Abbiamo commesso quattro errori in due partite, sono tanti, è normale poi andare fuori dalla Champions League. In superiorità numerica non abbiamo sbagliato, abbiamo cercato di farli allargare e di riempire l’area. Loro si sono difesi con 5-6 giocatori, i gol sono arrivati con questo tipo di azioni. Dobbiamo uscirne ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel, return match degli ottavi di finale di Champions League che ha sancito l’eliminazione dei.bianconeri, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Campioni d’Italia, Andrea: cosa ha detto? Per il secondo anno consecutivo ladice addio alla Champions League già agli ottavi. Questa l’analisi del tecnico dei bianconeri, Andrea: “Abbiamo commesso quattro errori in due partite, sono tanti, è normale poi andare fuori dalla Champions League. In superiorità numerica non abbiamo sbagliato, abbiamo cercato di farli allargare e di riempire l’area. Loro si sono difesi con 5-6 giocatori, i gol sono arrivati con questo tipo di azioni. Dobbiamo uscirne ...

Advertising

juventusfc : GRANDISSIME! Post partita di #JuveMilan su @JuventusTv ?? - JuventusTV : Una grande vittoria, una vittoria ???? ????????! ?? Su #JuventusTV le parole dei bianconeri nel post #JuveLazio! ?? ?? Mi… - juventusfc : #TrainingCenter | Allenamento post #JuveSpezia e le ultime sulle condizioni di @mdeligt_04! ??… - chj1897com : #Pirlo post #JuvePorto: 'Quando in UCL commetti 4 errori in 2 partite è normale che possa capitare di essere elimin… - chj1897com : #Pirlo post #JuvePorto: 'Non so se lo scorso anno #Sarri sia stato esonerato per l'eliminazione dalla… -