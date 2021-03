Pd: Marcucci, 'Letta buon candidato ma serve congresso' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Enrico Letta? Le valutazioni le dovrà fare l'assemblea ma certamente sarebbe un candidato autorevole. Però poi bisogna entrare nel merito, al Pd serve un segretario, ma serve anche un congresso dopo le amministrative per risolvere le molte questioni che ci portiamo indietro da anni". Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un video pubblicato sul Foglio. "Zingaretti? Le sue parole sono state sbagliate. Io non le avrei dette, ma immagino possa essere stato anche uno sfogo, con lui ho lavorato bene in questa stagione”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Enrico? Le valutazioni le dovrà fare l'assemblea ma certamente sarebbe unautorevole. Però poi bisogna entrare nel merito, al Pdun segretario, maanche undopo le amministrative per risolvere le molte questioni che ci portiamo indietro da anni". Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andreain un video pubblicato sul Foglio. "Zingaretti? Le sue parole sono state sbagliate. Io non le avrei dette, ma immagino possa essere stato anche uno sfogo, con lui ho lavorato bene in questa stagione”.

