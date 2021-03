Paolo Bolonis | la proposta indecente di Freddy Mercury

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Bonolis è appena tornato su Canale 5 con la nuova edizione di “Avanti un altro!”. In un’intervista al “Messaggero” il conduttore romano si è raccontato a 360 gradi. Bonolis ha ricordato l’incontro, anni fa, con Freddie. La rockstar gli avrebbe fatto capire che voleva passare del tempo con lui. Un anno e mezzo dopogli ha mandato due biglietti per assistere al suo famoso concerto a Wembley. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bolonis

Il Sussidiario.net

Nel frattempo la vicenda tra Antonio Conte e Andrea Agnelli ancora non si è placata: questo è il commento diBONOLIS: POTEVO COMPRARE L euro INTER La parte più interessante dell euro intervista aBonolis è però quella che riguarda il possibile addio di Suning . Intanto, il presentatore ammette ...Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggiore successo di sempre e molto amato dai telespettatori italiani. In quest’ultimo anno è stato purtroppo assente dalla tv, per via della pandemia da ...Paolo Bonolis è appena tornato su Canale 5 con la nuova edizione di “Avanti un altro!”. In un’intervista al “Messaggero” il conduttore romano si è raccontato a 360 gradi. Bonolis ha ricordato l’incont ...