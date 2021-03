Nasce progetto con Bonino-Calenda Cottarelli | “Non è discesa in campo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Carloha presentato il Comitato "Programma per l'Italia", da lui presieduto, unin comune con Azione di Carloe +Europa di Emma(oltre al Partito repubblicano italiano, Ali, alleanza liberaldemocratica per l'Italia, i Liberali), e che, ha assicurato, non ha finalità politiche: "Non è per me nè per altri membri del comitato unainpolitico, noi vogliamo contribuire con idee che possano unire una area politica, una delle principali aree che hanno ispirato la storia della nostra repubblica, il nostro compito è di offrire idee", ha detto, "L'idea è riuscire ogni 30/40 giorni con proposte concrete, esponendo le nostre idee".L'obiettivo sono le "idee", hanno confermato e sottolineato anche. ...

Carlo Cottarelli ha presentato il Comitato "Programma per l'Italia", da lui presieduto, un progetto in comune con Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino (oltre al Partito repubblicano italia ...