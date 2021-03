Morto Lou Ottens | inventore della musicassetta | aveva 94 anni

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ . Deceduto nella sua casa di Duizel, nei Paesi Bassi, contribuì anche alla nascita del compact disc.era un ingegnerePhilips e con latrovato una soluzione pratica ai grandi nastri a bobina cheno un suono di alta qualità, ma non erano pratici da trasportare e da gestire. Il suo obbiettivo era creare qualcosa di semplice e alla portata di tutti e ha ottenuto che Philips concedesse in licenza questo nuovo formato ad altri produttori, aprendo così la strada affinché le musicassette diventassero uno standard mondiale. La cassetta nacque nel 1963 e decollò rapidamente, vendendo oltre 100 miliardi di esemplari. Quasi 20dopo che Philips ha introdotto le cassette,ha aiutato l’azienda a sviluppare la tecnologia dei ...

Ottens, inventore delle musicassette - WikiCommons . Èa 94 anni l'ingegnere olandeseOttens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati venduti più di 100 miliardi di esemplari. Sebbene per le generazioni più ...