‘Mondo di Mezzo’ bis: Caminati condannato a 10 (ma resta libero) e Buzzi a 12 anni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 10 gli anni di reclusione imputati l’ex militante dei Nar Massimo Carminati, all’ex capo delle cooperative Salvatore Buzzi invece toccano 12 anni e 10 mesi da scontare. Questo è l’esito del processo d’appello bis al “Mondo di Mezzo“, disposto dalla Cassazione, a seguito della sentenza del 22 ottobre 2019 che ha fatto cadere l’aggravante mafiosa. In aula era presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che in seguito si è pronunciata con queste parole: “Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito un sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Mafia Capitale“. Carminati-Buzzi: caduta l’aggravante mafiosa, ecco le condanne Nonostante la sindaca parli di Mafia Capitale, per la Suprema corte l’associazione mafiosa non esisteva. Esistevano invece due associazioni a delinque semplice; ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 10 glidi reclusione imputati l’ex militante dei Nar Massimo Carminati, all’ex capo delle cooperative Salvatoreinvece toccano 12e 10 mesi da scontare. Questo è l’esito del processo d’appello bis al “Mondo di Mezzo“, disposto dalla Cassazione, a seguito della sentenza del 22 ottobre 2019 che ha fatto cadere l’aggravante mafiosa. In aula era presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che in seguito si è pronunciata con queste parole: “Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito un sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Mafia Capitale“. Carminati-: caduta l’aggravante mafiosa, ecco le condanne Nonostante la sindaca parli di Mafia Capitale, per la Suprema corte l’associazione mafiosa non esisteva. Esistevano invece due associazioni a delinque semplice; ...

Fedez : Un anno fa in pieno lockdown nasceva la raccolta fondi che ha permesso di costruire un intero reparto di terapia in… - virginiaraggi : Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie d… - BaldinoVittoria : Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo, condanna di 10 e 12 anni per Buzzi e Carminiati. @virginiaraggi presen… - ddddddil : RT @Fedez: Un anno fa in pieno lockdown nasceva la raccolta fondi che ha permesso di costruire un intero reparto di terapia intensiva in so… - fordeborah5 : RT @Fedez: Un anno fa in pieno lockdown nasceva la raccolta fondi che ha permesso di costruire un intero reparto di terapia intensiva in so… -