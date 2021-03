Milano, 118 sotto assedio: chiamate aumentate del 45% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una media di 525 di una settimana fa. Sono quindi aumentate del 45% le richieste di aiuto da ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una media di 525 di una settimana fa. Sono quindidel 45% le richieste di aiuto da ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid #Lombardia, allarme Areu: «A marzo incremento del 20% delle chiamate al 118 per problemi respiratori e infettivi» https… - leggoit : Covid #Lombardia, allarme Areu: «A marzo incremento del 20% delle chiamate al 118 per problemi respiratori e infett… - annmavi : RT @rep_milano: 'Io mamma vittima di violenze domestiche ho chiesto aiuto: fate come me, fidatevi del 112 e del 118' - rep_milano : 'Io mamma vittima di violenze domestiche ho chiesto aiuto: fate come me, fidatevi del 112 e del 118'… - glizengavo : Coooome?? Maaaaaama chiamate il 118 @14Adua ti dico solo ti voglio bene altrimenti @andrea_zenga diventa geloso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 118 Milano, 118 sotto assedio: chiamate aumentate del 45% Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una ... a Milano e Monza, con 'problemi respiratori e infettivi', più o meno seri. 'Per ora ...

Lombardia in zona rossa? Ecco perché la regione rischia di cambiare colore Inoltre, le chiamate al 118 sono aumentate, da 525 di settimana scorsa a 761 ieri le persone che accusano sintomi respiratori o compatibili con Covid. La terza ondata a Milano: la mappa e i grafici ...

Milano, 118 sotto assedio: chiamate aumentate del 45% Leggo.it Milano, 118 sotto assedio: chiamate aumentate del 45% Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una media di 525 di una settimana fa. Sono quindi aumentate del 45% le richieste di aiuto da ...

Lombardia in zona rossa? Ecco perché la regione rischia di cambiare colore Varianti Covid, indice Rt e terapie intensive: i dati preoccupano. Il governatore Fontana non esclude un passaggio a misure ancora più restrittive ...

Le linee delprese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una ... ae Monza, con 'problemi respiratori e infettivi', più o meno seri. 'Per ora ...Inoltre, le chiamate alsono aumentate, da 525 di settimana scorsa a 761 ieri le persone che accusano sintomi respiratori o compatibili con Covid. La terza ondata a: la mappa e i grafici ...Le linee del 118 prese d'assalto dai malati Covid. Domenica (ultimo dato disponibile) sono state 761 contro una media di 525 di una settimana fa. Sono quindi aumentate del 45% le richieste di aiuto da ...Varianti Covid, indice Rt e terapie intensive: i dati preoccupano. Il governatore Fontana non esclude un passaggio a misure ancora più restrittive ...