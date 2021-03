Milan-Napoli, le ultime: Ibrahimovic indisponibile per il match di domenica (Di mercoledì 10 marzo 2021) MilanNews.it si focalizza sulle condizioni di Ibrahimovic, che sarà assente nel match di domenica sera contro il Napoli. Zlatan Ibrahimovic ancora indisponibile, non disputerà nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021)News.it si focalizza sulle condizioni di, che sarà assente neldisera contro il. Zlatanancora, non disputerà nel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - sportli26181512 : Milan, Calhanoglu e Mandzukic puntano al rientro contro il Napoli: Sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli, occhio al giallo: in 5 potrebbero saltare la Juventus: Napoli,… - CalcioNapoli24 : - MarSte92__ : @milan_corner Se è propedeutico per averlo domenica godo. Se salta pure Napoli bestemmio dio e gotti -