Lo studio globale sulle terapie per Covid-19 è stato messo in pausa

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Solidarity, il gigantescoclinicoin piedi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per testare i farmaci più promettenti per la terapia di-19, annaspa. I responsabili hanno dichiarato chiuso anche l’ultimo ramo rimasto finora attivo, e tra non molto si dovrebbe arrivare a una conclusione. Finisce davvero tutto così, a pandemia ancora in corso? Passato Solidarity era nato lo scorso anno con l’intento di fare chiarezza e stabilire secondo criteri scientifici se e quali dei farmaci che venivano somministrati a mo’ di tentativo per il trattamento di-19 in piena emergenza servissero davvero a qualcosa, ossia se aumentassero in modo significativo le chance di sopravvivenza nei pazienti ospedalizzati. Nella pressione generale sui sistemi sanitari di tutto il mondo, Solidarity contribuì almeno ...