L'incendio OVH ci ricorda la vitale importanza del backup periodico (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'incendio esploso nel data center di Strasburgo di OVH, società francese leader nel cloud e nell'hosting che conta 1,5 milioni di clienti in tutto il mondo – comprese Europa e Italia – ha messo fuori uso decine di migliaia di siti che utilizzavano i loro servizi compreso Fortune Italia, che ancora adesso risulta irraggiungibile dopo la comunicazione di questa mattina. Il più grande fornitore europeo di clouding e terzo più grande al mondo si trova ad affrontare un vero e proprio disastro che sta impattando su 1,5 milioni di clienti di quei diciassette datacenter e 250 mila server. Il sito https://t.co/57MlLvXYxb è inaccessibile da questa notte, a causa di un incendio ai data center di OVH, a Strasburgo. I tecnici stanno lavorando per trovare una soluzione che consenta di riportare il sito online il prima possibile. Torneremo presto. — Fortune Italia (@fortuneitalia)

