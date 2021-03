L’altra «vita normale» del principe Harry: a 19 anni, da cowboy in un ranch australiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il principe Harry ha sperimentato la «vita normale», non da reale, ben prima di dire addio per sempre, con la moglie Meghan Markle, alla royal family britannica. Nel 2003, a 19 anni, ha lavorato in un ranch australiano, dove, galoppando in sella a un cavallo, indosso stivali infangati e un cappello da cowboy, «ha imparato a inseguire e a radunare le mucche». Dopo aver finito l’Eton College, Harry si prese infatti un anno sabbatico durante il quale sfuggì temporaneamente alle pressioni della vita da royal visitando l’Africa e l’Australia. E nella terra dei canguri trascorse tre mesi da mandriano nel ranch di Tooloombilla, Queensland, dove «veniva trattato proprio come chiunque altro», come raccontava all’epoca la gente del posto: «Non ci importava chi fosse. Volevamo solo bere una birra con lui». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il principe Harry ha sperimentato la «vita normale», non da reale, ben prima di dire addio per sempre, con la moglie Meghan Markle, alla royal family britannica. Nel 2003, a 19 anni, ha lavorato in un ranch australiano, dove, galoppando in sella a un cavallo, indosso stivali infangati e un cappello da cowboy, «ha imparato a inseguire e a radunare le mucche». Dopo aver finito l’Eton College, Harry si prese infatti un anno sabbatico durante il quale sfuggì temporaneamente alle pressioni della vita da royal visitando l’Africa e l’Australia. E nella terra dei canguri trascorse tre mesi da mandriano nel ranch di Tooloombilla, Queensland, dove «veniva trattato proprio come chiunque altro», come raccontava all’epoca la gente del posto: «Non ci importava chi fosse. Volevamo solo bere una birra con lui».

Advertising

EnricoLetta : Con sorpresa ho letto il mio nome sui giornali come possibile nuovo segretario del PD. Quel che penso è che l’Assem… - LisiGabriele : La Community Nexyiu è composta da tantissime persone e famiglie tutte diverse tra loro, ecco perché le nostre propo… - MichaelGiulian2 : RT @Elena230: Quando trovate l'altra metà della mela; la persona con cui siete felici, e vi sentite un'unica cosa, siate grati alla vita, a… - thankyoumarco : @piadina_g Ma appunto, troppo piccole per capire le priorità della vita. Non è come gli amori dei 18 anni...qui a p… - cargiov : @Giu_mmi Su questo siamo d'accordo. Ma una nazione che ne aggredisce un'altra e poi ne subisce la vendetta, fa megl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra vita Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE