La vita in diretta, accuse fortissime su Meghan Markle e Harry: “E’ tutto …” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Meghan Markle ed il principe Harry continuano a essere al centro del gossip e soprattutto della polemica. Come è noto a tutti, I Duchi di sussex hanno rilasciato recentemente un’intervista che sta facendo parecchio discutere, perché pare abbiano fatto delle accuse molto pesanti alla Corona. Ma cosa hanno dichiarato i due, tanto da suscitare così tanto scalpore? Meghan Markle e Harry, la loro intervista scuote il mondo intero In realtà marito e moglie, pare che abbiano rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti accusando addirittura la Corona di razzismo. Secondo quanto riferito soprattutto da Meghan Markle, qualcuno a Buckingham Palace si sarebbe preoccupato del fatto che il primogenito ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 10 marzo 2021)ed il principecontinuano a essere al centro del gossip e sopratdella polemica. Come è noto a tutti, I Duchi di sussex hanno rilasciato recentemente un’intervista che sta facendo parecchio discutere, perché pare abbiano fatto dellemolto pesanti alla Corona. Ma cosa hanno dichiarato i due, tanto da suscitare così tanto scalpore?, la loro intervista scuote il mondo intero In realtà marito e moglie, pare che abbiano rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti accusando addirittura la Corona di razzismo. Secondo quanto riferito sopratda, qualcuno a Buckingham Palace si sarebbe preoccupato del fatto che il primogenito ...

