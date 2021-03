La mia idea su Crespi e Zambetti. Ingenui, forse cinici, non delinquenti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Insorge un popolo trasversale di politici e intellettuali a favore di Ambrogio Crespi, condannato ieri in Cassazione per collusione con la ’ndrangheta. È una storiaccia del 2012, che costò a Formigoni la poltronissima del Pirellone, dopo l’arresto di un suo assessore, Mimmo Zambetti. La procura sosteneva -con larga documentazione- che Zambetti avesse finanziato un gruppo criminale in cambio di quattromila voti determinanti per la sua elezione. Crespi era il consulente elettorale di Zambetti (come lo è stato di mezzo mondo politico italiano di destra e di sinistra). Non ho elementi per raccontare quale sia la supposta collusione di Crespi con le eventuali amicizie pericolose di Zambetti. Preferisco dirigere la mia missione impossibile verso la difesa dell’uomo nero di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Insorge un popolo trasversale di politici e intellettuali a favore di Ambrogio, condannato ieri in Cassazione per collusione con la ’ndrangheta. È una storiaccia del 2012, che costò a Formigoni la poltronissima del Pirellone, dopo l’arresto di un suo assessore, Mimmo. La procura sosteneva -con larga documentazione- cheavesse finanziato un gruppo criminale in cambio di quattromila voti determinanti per la sua elezione.era il consulente elettorale di(come lo è stato di mezzo mondo politico italiano di destra e di sinistra). Non ho elementi per raccontare quale sia la supposta collusione dicon le eventuali amicizie pericolose di. Preferisco dirigere la mia missione impossibile verso la difesa dell’uomo nero di ...

