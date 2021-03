Il fatto è accaduto a Salerno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un ragazzino di 17 anni ha tappezzato il paese con foto intime della ex fidanzata di soli 13 anni. Il giovane è finito in comunità. Revenge Porn, 17enne riempie il paese di foto della ex 13enne su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un ragazzino di 17 anni ha tappezzato il paese con foto intime della ex fidanzata di soli 13 anni. Il giovane è finito in comunità. Revenge Porn, 17enne riempie il paese di foto della ex 13enne su Notizie.it.

Advertising

MarcoGiovagnol3 : @Frase89 @pulcetto @il_cappellini @diMartedi Semplice frase in Italiano. Il fatto è accaduto a prescindere dagli accertamenti del processo. - giusi1975 : @marcellocorbo @Francesclol è accaduto alla Juve con Sarri (visto che non ti piace che si dica che a Napoli hanno f… - Frase89 : @MarcoGiovagnol3 @pulcetto @il_cappellini @diMartedi Ma che vuol dire il fatto accaduto prescinde dal processo? Il… - Luca_Cilli : @DavideGuerini Capisco che è il tuo idolo. Quindi dovresti ricordarti ciò che ha fatto con il Real in Champions nel… - aanthl : @MassimoCaputi Sono domande retoriche, da 10 anni non vinciamo nulla in Europa (a mia memoria credo nn sia mai acca… -