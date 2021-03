Highlights Sinner-Gaston | secondo turno Atp Marsiglia 2021 VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Jannikvola ai quarti di finale. Il tennista altoatesino supera in scioltezza il francese Hugonel match valevole per ildel torneo Atp 250 di(Francia, cemento indoor) con il punteggio finale di 6-4 6-1. Partita tranquillamente portata a casa dall’allievo di Riccardo Piatti: in alto ildeglie degli scambi salienti dell’incontro. IL TABELLONE AGGIORNATO IL MONTEPREMI RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Farepiù o meno corti, prodotti per i social media, trasmissioni per chi lo vuol vedere ... Giudizio su? 'Io sono romagnolo, ma mi allenavo in Austria e conosco la zona. Vedo in Jannik ...- Jessica Pegula - Elina Svitolina I giovani Carlos Alcaraz . E finalmente. Finalmente una storia. Finalmente un teenager. C'è vita, oltre a Jannik. Buona la prima di questo 17enne ...Sinner-Gaston: il VIDEO degli HIGHLIGHTS e degli scambi salienti del match valevole per il secondo turno del torneo Atp 250 di Marsiglia ...Il video dei migliori momenti del match tra Jannik Sinner e Gregoire Barrere, valido per il primo turno dell'Atp di Marsiglia 2021 e terminato 7-6(3),6-7(5), 7-5 in favore del tennista azzurro.