orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA, chi può presentare domanda. I profili - Roberto_Bosio : Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più alta in caso di parità di punteggio… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più alta in caso di parità di punteggio - AniefTorino : ANIEF Piemonte organizza un incontro informativo a distanza sull’imminente aggiornamento della TERZA FASCIA ATA del… - TecnicaScuola : Graduatorie terza fascia ATA, a quando l’aggiornamento? -- -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie terza

...chiudendo entrambe al secondo posto con riscontri cronometrici di ottimo livello nelle... un oro e un bronzo per Alessia Angelicola che vince i 100 rana in 1'19"60, ènei 100 stile (1'......chiudendo entrambe al secondo posto con riscontri cronometrici di ottimo livello nelle... un oro e un bronzo per Alessia Angelicola che vince i 100 rana in 1'19'60, ènei 100 stile (1'...Il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 1733 del 01/03/2021) ha rigettato (confermando la tesi del Tar) il ricorso avanzato da alcuni docenti che avevano reclamato l’inserimento nelle graduatorie ...Contro la già eliminata Bourg, la Virtus entra in campo con Abass in quintetto ma soprattutto con la faccia giusta: dopo l’iniziale 5-5, con cinque punti dell’ex Andjusic, la squadra di Djordjevic vol ...