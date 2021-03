Covid: prevenzione 'scudo' per chi soffre di malattie renali, al via campagna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Una campagna di sensibilizzazione sulle buone abitudini alleate della salute dei reni, per ricordare alcuni piccoli gesti quotidiani che - specie in tempi di Covid - possono rivelarsi decisivi. E' la campagna lanciata da Amgen Italia con il patrocinio della Società italiana di nefrologia (Sin), alla vigilia della Giornata mondiale del rene 2021 (11 marzo). "In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui la pandemia rende le persone con malattie croniche ancora più vulnerabili, la prevenzione diventa uno strumento fondamentale", è il messaggio dell'iniziativa. Sono oltre 8,5 milioni gli italiani over 65 che soffrono di patologie croniche e che da un anno, a causa dell'epidemia di coronavirus Sars-CoV-2, vedono stravolte le proprie abitudini in termini di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Unadi sensibilizzazione sulle buone abitudini alleate della salute dei reni, per ricordare alcuni piccoli gesti quotidiani che - specie in tempi di- possono rivelarsi decisivi. E' lalanciata da Amgen Italia con il patrocinio della Società italiana di nefrologia (Sin), alla vigilia della Giornata mondiale del rene 2021 (11 marzo). "In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui la pandemia rende le persone concroniche ancora più vulnerabili, ladiventa uno strumento fondamentale", è il messaggio dell'iniziativa. Sono oltre 8,5 milioni gli italiani over 65 che soffrono di patologie croniche e che da un anno, a causa dell'epidemia di coronavirus Sars-CoV-2, vedono stravolte le proprie abitudini in termini di ...

