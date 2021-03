Covid: in Lombardia vaccini a soggetti 'fragili' da prossima settimana negli ospedali (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Secondo Pavesi, il punto è "declinare" cosa significa paziente fragile, ad esempio quando un paziente oncologico può essere considerato tale, se subito dopo la diagnosi o in fase di cura. Il tema dei soggetti estremamente fragile da vaccinare sarà "oggetto" di un tavolo convocato questo pomeriggio alle 16.30 "su nostra richiesta", ha detto ancora Letizia Moratti, a proposito della categoria. "Sempre oggi, nell'interlocuzione che ho avuto con il dottor Rezza ho posto il tema non solo delle persone fragili, ma anche dei caregiver che devono essere considerati nell'ambito delle persone fragili da vaccinare. Rezza mi ha dato assicurazione di portare questa richiesta al tavolo tecnico del pomeriggio". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Secondo Pavesi, il punto è "declinare" cosa significa paziente fragile, ad esempio quando un paziente oncologico può essere considerato tale, se subito dopo la diagnosi o in fase di cura. Il tema deiestremamente fragile da vaccinare sarà "oggetto" di un tavolo convocato questo pomeriggio alle 16.30 "su nostra richiesta", ha detto ancora Letizia Moratti, a proposito della categoria. "Sempre oggi, nell'interlocuzione che ho avuto con il dottor Rezza ho posto il tema non solo delle persone, ma anche dei caregiver che devono essere considerati nell'ambito delle personeda vaccinare. Rezza mi ha dato assicurazione di portare questa richiesta al tavolo tecnico del pomeriggio".

