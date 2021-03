Covid | in Campania record di nuovi casi | 3034 Stabile la curva 11 | 73 In 48 ore 26 morti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 3.034 (di cui 311identificati da test antigenici rapidi) idi Coronavirus in. 2.111 sono asintomatici. I tamponi effettuati sono 25.867, di cui 3.615 antigenici. In percentuale, significa che è positivo l’11,73% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era all’11,48%. I deceduti sono 26 per un totale che sale a 4.576. 1.814 invece i guariti (in tutto 195.605). Lo rende noto l’Unita’ di crisi regionale. Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva, quelli occupati sono 143 su 656; quelli di degenza invece 1.471 su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.