Calciomercato Roma: Tiago Pinto vuole Nuno Tavares (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Roma è alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione e tra gli obiettivi di Calciomercato di Tiago Pinto c’è anche una sua vecchia conoscenza, Nuno Tavares. I primi contatti tra il terzino sinistro, in forza al Benfica, e la Roma ci sarebbero già stati, ma non è stato ancora approfondito nulla. Ci sono inoltre altre squadre interessate al giocatore. Nuno Tavares alla Roma? Tiago Pinto, che lo conosce molto bene, dato il suo trascorso nel club delle “Aquile”, ha suggerito al club capitolino di monitorarlo in vista dell’estate. Il difensore, classe 2000, è un giovane dalle grandi potenziali e sarebbe infatti un valido sostituto naturale di Leonardo Spinazzola. Dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laè alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione e tra gli obiettivi didic’è anche una sua vecchia conoscenza,. I primi contatti tra il terzino sinistro, in forza al Benfica, e laci sarebbero già stati, ma non è stato ancora approfondito nulla. Ci sono inoltre altre squadre interessate al giocatore.alla, che lo conosce molto bene, dato il suo trascorso nel club delle “Aquile”, ha suggerito al club capitolino di monitorarlo in vista dell’estate. Il difensore, classe 2000, è un giovane dalle grandi potenziali e sarebbe infatti un valido sostituto naturale di Leonardo Spinazzola. Dalla ...

Advertising

sportli26181512 : Europa League: Milan acciaccato, il '2' all'Old Trafford è un'impresa: Per Milan e Roma si apre domani la caccia ai… - sportli26181512 : Castro (all. Shakhtar): 'Difficile sostituire Fonseca, ha lasciato molto in Ucraina': Alla vigilia dell'andata degl… - estornudoauto : RT @cmdotcom: #Napoli, #Lozano può tornare contro il #Milan: il programma di recupero fino alla #Roma - solonapoli11 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Lozano può tornare contro il #Milan: il programma di recupero fino alla #Roma - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Lozano può tornare contro il #Milan: il programma di recupero fino alla #Roma -