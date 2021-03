Alessandro e Stefano spariti nel nulla, su di loro l’ombra delle sette: l’appello dei genitori (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da mesi non si hanno notizie: Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo, ha fatto perdere ogni traccia. Con lui anche Stefano Barilli, sparito invece da Piacenza. I due neanche si conoscevano prima di svanire nel nulla. Ma, qualche tempo dopo la sparizione, sono stati avvistati insieme e fotografati quasi come fossero ‘gemelli’. Vestiti in modo simile, ma lontano da quello che era il loro look abituale. Segno questo, così come altri, che i ragazzi possano essere manipolati da menti esterne. Il timore, per i genitori, è che possano essere vittime di qualche setta. È la mamma di Alessandro, la signora Roberta Carassai, ad esprimere le proprie paure a IlRestodelCarlino.it. Ragazzo scomparso a Sassuolo, cala l’ombra delle ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da mesi non si hanno notizie:Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo, ha fatto perdere ogni traccia. Con lui ancheBarilli, sparito invece da Piacenza. I due neanche si conoscevano prima di svanire nel. Ma, qualche tempo dopo la sparizione, sono stati avvistati insieme e fotografati quasi come fossero ‘gemelli’. Vestiti in modo simile, ma lontano da quello che era illook abituale. Segno questo, così come altri, che i ragazzi possano essere manipolati da menti esterne. Il timore, per i, è che possano essere vittime di qualche setta. È la mamma di, la signora Roberta Carassai, ad esprimere le proprie paure a IlRestodelCarlino.it. Ragazzo scomparso a Sassuolo, cala...

