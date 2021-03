"Un errore mostruoso". Scivolone in pubblica piazza, Nicola Porro costretto alle scuse (Di martedì 9 marzo 2021) "È stato un errore mostruoso". Con questa premessa Nicola Porro si scusa con tutti i suoi lettori. Colpa di una notizia apparsa sul suo sito www.NicolaPorro.it, dove si dava spazio a Jamal Khashoggi, editorialista del Washington Post ucciso dal regime saudita. Qui però Khashoggi è stato definito un "mercante di armi". "Alla mia piccola redazione e al sottoscritto - spiega il conduttore di Quarta Repubblica - è sfuggito". Poi la firma del Giornale definisce quanto accaduto grave, "per di più nei confronti di un giornalista ucciso mostruosamente. Non posso che scusarmi". In realtà l'articolo è di Carlo Andrea Bollino, prof ordinario di Economia all'Università di Perugia. Bollino il 2 febbraio pubblicava sul sito di Porro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) "È stato un". Con questa premessasi scusa con tutti i suoi lettori. Colpa di una notizia apparsa sul suo sito www..it, dove si dava spazio a Jamal Khashoggi, editorialista del Washington Post ucciso dal regime saudita. Qui però Khashoggi è stato definito un "mercante di armi". "Alla mia piccola redazione e al sottoscritto - spiega il conduttore di Quarta Re- è sfuggito". Poi la firma del Giornale definisce quanto accaduto grave, "per di più nei confronti di un giornalista ucciso mostruosamente. Non posso che scusarmi". In realtà l'articolo è di Carlo Andrea Bollino, prof ordinario di Economia all'Università di Perugia. Bollino il 2 febbraiova sul sito di...

