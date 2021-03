Tuchel fa la storia non solo del Chelsea: primo allenatore in Premier League a siglare un record… (Di martedì 9 marzo 2021) Non poteva sperare in un avvio migliore da allenatore del Chelsea. Thomas Tuchel vince ancora e lo fa, questa volta, in uno scontro diretto per il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla Champions League. 2-0 dei blues all'Everton di Ancelotti ed ennesimo risultato positivo da quando il manager tedesco si è seduto sulla panchina dei londinesi. Tre punti d'oro che consentono all'ex mister del Psg di siglare un record mai visto nel massimo campionato inglese.Tuchel e il record in Premier Leaguecaption id="attachment 1105269" align="alignnone" width="720" Tuchel Ancelotti (getty images)/captionCome sottolineato anche da Opta, il 2-0 del Chelsea contro l'Everton maturato nell'ultimo match di campionato, ha ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Non poteva sperare in un avvio migliore dadel. Thomasvince ancora e lo fa, questa volta, in uno scontro diretto per il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla Champions. 2-0 dei blues all'Everton di Ancelotti ed ennesimo risultato positivo da quando il manager tedesco si è seduto sulla panchina dei londinesi. Tre punti d'oro che consentono all'ex mister del Psg diun record mai visto nel massimo campionato inglese.e il record incaption id="attachment 1105269" align="alignnone" width="720"Ancelotti (getty images)/captionCome sottolineato anche da Opta, il 2-0 delcontro l'Everton maturato nell'ultimo match di campionato, ha ...

