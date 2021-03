Tennis | Riccardo Piatti su Jannik Sinner | “Deve abituarsi a soffrire per vincere Non è distratto dalla vita privata”

(Di martedì 9 marzo 2021)e il peso della fama. Oneri e onori come si suol dire perché quando sei uno dei giocatori più talentuosi del circuitotico internazionale ai primi inciampi arrivano dubbi e perplessità. E’ il caso dell’altoatesino che, dopo la vittoria dell’ATP di Melbourne 1, è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov al primo turno degli Australian Open e sempre nel primo round è stato battuto dallo sloveno Aljaz Bedene, con annesso infortunio al Montpellier. Quanto accaduto e la vittoria a fatica di ieri nel suo primo incontro nel torneo di Marsiglia contro il non trascendentale Gregoire Barrere hanno alimentato un po’ di malcontento tra i tifosi italiani. A chiarire alcuni aspetti ci ha pensato quindi il coach diche, in un’intervista concessa a La ...

Advertising

paolomusano : Alle 19 vi aspetto su Clubhouse per parlare con Elisa, Carlo e Riccardo di sport e libri. Io vi racconterò qualcosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Riccardo

OA Sport

Il 4.1 Alessandro Muccifora delClub Acquapendente supera a sorpresa, nell'atto finale del ... Nel tabellone maschile Under successo per il 4.2Latini che supere per 4 - 0/4 - 1 il 4.2 ...... 'La conquista di Roma' , Vita e avventure diJoanna' ), morì a Napoli nel '27, colpita ... 2 nel paese), naturalizzato Usa dal '92, è tra i grandi della storia del. Dall'85 rimase 1° ...Partenza col botto per la stagione agonistica degli atleti categoria Master, i più grandi di età, del Centro nuoto Macerata. Ne erano 6 nella piscina di Fermo per le gare di qualifica ai campionati it ...Jannik Sinner e i deboli di cuore ultimamente non vanno molto d'accordo. La vittoria al cardiopalma di ieri nel primo turno dell’“Open 13 Provence” sul veloce indoor di Marsiglia contro il padrone di ...