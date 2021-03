Serena Williams difende Meghan Markle: “Conosco in prima persona razzismo e sessismo” (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle e suo marito Harry d’Inghilterra stanno ricevendo tanta solidarietà in seguito all’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Un sostegno arriva anche da Serena Williams, tennista e amica dell’ex Duchessa, non a caso presente alla cerimonia ufficiale del suo matrimonio con Harry. La Regina (tennisticamente parlando) si è scagliata contro la Royal Family. “Meghan Markle, la mia amica altruista, vive la sua vita con empatia e compassione – ha esordito Serena citando gli episodi di razzismo raccontanti da Meghan -. Mi insegna tutti i giorni cosa vuol dire essere davvero nobile. Le sue parole mostrano il dolore e la crudeltà che ha dovuto affrontare. Conosco in prima persona il ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)e suo marito Harry d’Inghilterra stanno ricevendo tanta solidarietà in seguito all’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Un sostegno arriva anche da, tennista e amica dell’ex Duchessa, non a caso presente alla cerimonia ufficiale del suo matrimonio con Harry. La Regina (tennisticamente parlando) si è scagliata contro la Royal Family. “, la mia amica altruista, vive la sua vita con empatia e compassione – ha esorditocitando gli episodi diraccontanti da-. Mi insegna tutti i giorni cosa vuol dire essere davvero nobile. Le sue parole mostrano il dolore e la crudeltà che ha dovuto affrontare.inil ...

