Renzi era a Dubai con l'imprenditore Marco Carrai: "Non vuole dare spiegazioni sul viaggio" (Di martedì 9 marzo 2021) "Renzi era a Dubai con l'imprenditore Marco Carrai" Secondo quanto rivela la Stampa, nel suo viaggio a Dubai Matteo Renzi sarebbe stato accompagnato dall'imprenditore toscano Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. Le motivazioni del viaggio del senatore di Italia Viva negli Emirati Arabi non sono ancora note: stando a quanto riporta Repubblica, l'ex premier avrebbe detto di non aver intenzione di dare spiegazioni, assicurando ai suoi fedelissimi di essersi recato in Medio Oriente per una "buona ragione", e di aver provveduto "da solo" a tutte le spese, sia quelle relative al viaggio che alla permanenza nel principale Hotel ...

LaStampa : Renzi, rientro da Dubai e nuove polemiche. Con lui negli Emirati c’era l’amico Carrai - M5S_Europa : Oggi @LaStampa torna sulla vendita di armi italiane nella guerra in #Yemen. #Renzi detiene un macabro record: oltre… - Paroledipaola : RT @1205fiorella: Tanto per fare memoria #Taverna e i #5S erano contrari ai vaccini obbligatori per i bambini, quando ministro della sanit… - enanias : RT @mariamacina: NON ERA RENZI I divisivi nel PD sono Bettini Dalema Bersani Orlando Emiliano Speranza Cuperlo La Ditta malata di comunismo. - renzionario : Ma quali loschi affari, sono andato a #Dubai con Carrai solo perché rimano in maniera divertente. Basta polemiche,… -