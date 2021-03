Real Madrid | Sergio Ramos sta tornando | in campo contro l’Atalanta?

(Di martedì 9 marzo 2021) Il capitano delsarà quasi sicuramente inin Champions League. La situazione Il capitano delsarà quasi sicuramente innella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 16 marzo. Lo riporta Marca segnalando che, dopo l’operazione al ginocchio di inizio febbraio, non ci sono stati intoppi lungo il percorso di riabilitazione e addiritturapotrebbe ritrovare ilgià sabato in Ligal’Elche. Leggi su Calcionews24.com

Il capitano delSergio Ramos sarà quasi sicuramente in campo contro l'Atalanta in Champions League. La ...... cioè Marquinhos; al suo fianco ci sarà Kimpembe mentre sulla corsia sinistra il favorito rimane Layvin Kurzawa, con Keylor Navas alle spalle di tutti in una sorta di Clasico per lui, ex. ...La partita Atletico Madrid - Athletic Bilbao di Mercoledì 9 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata de LaLiga ...L'Inter continua a vincere in Serie A: superata anche l'Atalanta grazie al gol di Skrinair. Sul fronte calciomercato possibili cessioni ...