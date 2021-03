PS5 | i siti da seguire per prenotare e acquistare la console

(Di martedì 9 marzo 2021) Accaparrarsi una PS5 è diventata davvero una questione difficile. Le scorte sono esaurite praticamente subito dopo l'uscita e i restock fanno fatica a tenere il passo con le richieste. Ovviamente sono spuntate numerose anche le truffe (l'ultima su ebay ha raggiunto livelli surreali) e bisogna fare molta attenzione ai canali giusti. Ma come fare, quindi, perlapiù desiderata del pianeta, nel momento in cui la domanda supera di molti punti l'offerta? Bisogna avere molta pazienza e monitorare iche in questo momento possono essere i canali giusti oltre al sito ufficiale per cogliere al volo il ritorno della PS5 e sperare di poter provare tutti i titoli attesissimi nel 2021. Magari, mentre aspettate, potete dare un'occhiata alla versione della PS5 più cara al ...

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste avere unafatta d'oro? Fateci sapere la vostra con ...sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti l'eventuale disponibilità sui maggiori......gli apppassionati che avrebbero voluto giocare confin dal day one della console. La situazione ha scaturito spiacevoli ripercussioni come il bagarinaggio, che ancora oggi resiste su vari...Il prossimo grande evento gaming potrebbe vedere Sony tra i protagonisti assoluti con nuovi titoli next-gen AAA ...Uno youtuber ha voluto rivelare il suo recente acquisto, una PS5 fatta d'oro comprata per 9500 dollari dalla nota compagnia Truly Exquisite.