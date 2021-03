(Di martedì 9 marzo 2021) AGI -dalla Lombardia il primodedicato all'emergenza Coronavirus. Si tratta di un convoglio che consente di trasferire e curare icon personalededicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche. Il, che sarà impiegato per emergenze e calamità, è stato realizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU). Il convoglio può avere la funzione di trasportoverso altre zone d'Italia o all'estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un'integrazione al servizio...

Advertising

FabioAlbano2 : RT @sulsitodisimone: Parte il 'treno sanitario' per spostare i pazienti gravi - sulsitodisimone : Parte il 'treno sanitario' per spostare i pazienti gravi - francep41485035 : e anche i treni ce li siamo giocati... - aldo_cosenza : RT @riccio_gaetano: Treno Covid-free, si parte con l’alta velocità Milano-Roma (da aprile): tampone prima di salire a bordo - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La tecnologia #Hyperloop, quella dei treni superveloci pensata da #ElonMusk, farà parte del futuro della mobilità europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte treno

Come si può notare dal filmato , ilcolpisce laposteriore del mezzo a grande velocità e poco dopo deraglia. Secondo quanto riportato dai media locali almeno 50 persone si trovavano a ...ilcon la terapia intensiva a bordo : si sposterà per l'Italia per aiutare gli ospedali in sovraccarico e trasferire i pazienti Covid 19 in altre strutture in Italia e all'estero. Il...Parte dalla Lombardia il primo "treno sanitario" Covid. Realizzato a Voghera, può ospitare 21 pazienti intubati Fontana: "Un vero e proprio ospedale mobile" ...AGI - Parte dalla Lombardia il primo treno sanitario dedicato all'emergenza Coronavirus. Si tratta di un convoglio che consente di trasferire e curare i pazienti con personale sanitario dedicato su ca ...