Orte - Falconara e uscita dal porto | le infrastrutture marchigiane non saranno completate con il Recovery plan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orte Falconara

Corriere Adriatico

ANCONA - Un team di prestigiosi consulenti internazionali, McKinsey in testa, per l'ultima, decisiva stesura del Recovery Plan. Poco più di 40 giorni effettivi prima di consegnare a Bruxelles la lista ...Castelli ha anche informato che il Governo nazionale ha intenzione di estendere a giugno l'elenco delle 58 opere considerate strategiche ( per le Marche lae la Salaria) 'per cui è ...ANCONA - Un team di prestigiosi consulenti internazionali, McKinsey in testa, per l’ultima, decisiva stesura del Recovery Plan. Poco più di 40 giorni effettivi prima di consegnare ...All’incontro è intervenuto anche il presidente Francesco Acquaroli per ribadire la volontà dell’esecutivo regionale di coinvolgere i territori nelle scelte strategiche come sono quelle inerenti le inf ...