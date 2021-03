«Nel tremore del tempo» | il mantra dell’effimero esistere

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Neldel, la nuova raccolta di poesie di Filippo Ravizza (puntoacapo editrice, pp. 54, euro 12) sembra contenere, anche per ellissi, un’evocazione dei timori e tremori di cui parlava Kierkegaard nel suo celebre testo: il titolo di Ravizza fa espressamente riferimento solo al, in effetti, ma il timore pervade il libro, enunciato nei versi in cui l’autore dà atto altrettanto espressamente della propria lotta contro il «timore del», appunto. È il, insomma, a rappresentare l’alterità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Riparte l'attivit strombolianacratere di Sud Est , come conferma l'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per quanto riguarda l'ampiezza media del......genera una vera e propria dipendenza che sfociadesiderio compulsivo di avere sempre con sé il cellulare. Le vere e proprie manifestazioni sintomatiche di questa dipendenza sono: sudore,, ...Per il momento non si registrano problemi nei Comuni pedemontani poiché «si disperde rapidamente in atmosfera». La colata avanza verso la Valle del Bove. Alta l'ampiezza del tremore rilevata dai dispo ...Poco dopo le 19 è stato osservato un trabocco lavico dal cratere di SE verso la Valle del Bove. La sorgente del tremore è localizzata in corrispondenza dello stesso cratere ad una profondità di circa ...