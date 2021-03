Advertising

zazoomblog : Napoli – Spari tra le abitazione a bagnoli: intimidazione verso un pentito - #Napoli #Spari #abitazione #bagnoli: - sportstatistica : @AntonioIuffredo @pisto_gol Crediti Napoli atalanta, napoli roma,Napoli fiorentina,Cagliari Napoli, Il Napoli è… - PinoLinoNola : @fabio_sclero_si @MarcoScala74 @Napoli_Report @Carloalvino Se pensi che Alvino spari minchiate o peggio non sa le c… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spari

Fanpage.it

La guardia giurata, residente in provincia di, è stata trasportata al Moscati per una ferita alla testa ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi; in giornata potrebbe essere anche ......Mugnano di, e Antimo Luigi Bencivenga, 35enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento e...Due colpi di pistola sono stati esplosi a Bagnoli, quartiere di Napoli ovest, nella serata del 7 marzo. Tra le ipotesi, quella di una intimidazione: nelle vicinanze abitano i parenti di un pregiudicat ...Il futuro del Napoli in 270 minuti. Gattuso prepara il piano per affrontare tre trasferte in otto giorni contro Milan, Juve e Roma.