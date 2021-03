Napoli, nel 2021 nessuno come Insigne. Otto gol e sempre più decisivo per Gattuso (Di martedì 9 marzo 2021) “Un inizio Magnifico”, firmato Lorenzo. Insigne ha dato il via al suo 2021 nel migliore dei modi: Otto reti segnate in campionato nel nuovo anno solare – nel parziale nessuno ha fatto meglio e come lui solo un certo Cristiano Ronaldo – e una doppietta contro il Bologna nell’ultimo turno che gli vale il secondo MVP stagionale.Il capitano è tornato leader “Anima e Core” dei campani, e se Gattuso ritrova una pedina così decisiva, il pass per la prossima Champions League può essere staccato. Prestazione quasi perfetta contro gli emiliani, con un Indice di Efficienza Tecnica del 98%. Domenica al “Maradona” Insigne non si è fatto mancare niente: completati con successo il 75% dei passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e nessuna palla persa negli 1 contro 1 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) “Un inizio Magnifico”, firmato Lorenzo.ha dato il via al suonel migliore dei modi:reti segnate in campionato nel nuovo anno solare – nel parzialeha fatto meglio elui solo un certo Cristiano Ronaldo – e una doppietta contro il Bologna nell’ultimo turno che gli vale il secondo MVP stagionale.Il capitano è tornato leader “Anima e Core” dei campani, e seritrova una pedina così decisiva, il pass per la prossima Champions League può essere staccato. Prestazione quasi perfetta contro gli emiliani, con un Indice di Efficienza Tecnica del 98%. Domenica al “Maradona”non si è fatto mancare niente: completati con successo il 75% dei passaggi tentati ad alto coefficiente di difficoltà e nessuna palla persa negli 1 contro 1 ...

